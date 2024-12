FCSB vs Craiova, azi, in Cupa Romaniei

Actualul sistem de desfasurare al Cupei Romaniei este o anomalie si nu putea naste decat alte nebuloase. Competitia a devenit un experiment sadic, participantii sunt niste cobai si sunt sacrificati pentru delectarea gastii lui Burleanu. Sleahta de la FRF a compus o diversiune macabra in care pionii sunt dispusi haotic, sistemul nu are nicio noima, regulamentul e absurd si competitia nici macar nu are finalitate, se improvizeaza, se iau pe parcurs alte masuri. Echipele sunt plasate in grupe, ... citește toată știrea