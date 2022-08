Fernando Chalana, legenda fotbalului portughez, a decedat

Conducatorul de joc al reprezentativei Portugaliei, in anii 80, jucatorul lui Benfica Lisabona, Fernando Chalana, s-a stins miercuri din viata, la varsta de 63 de ani. A purtat tricoul "vulturilor" timp de 13 sezoane (1974-1984, 1987-1990), cucerind 6 titluri de campioni al Portugaliei si 3 cupe. A fost declarat cel mai bun jucator din tara sa in doua randuri. A debutat la varsta de 17 ani si 25 de zile, devenint cel mai tanar jucator din istorie in D1. A stralucit la Euro 84, unde ... citeste toata stirea