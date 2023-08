Campioana din Insulele Feroe, Klaksvikar Itrottarfelag, continua sa surprinda in preliminariile Champions League. Dupa ce le-a eliminat pe campioanele Ungariei, Ferencvaros, si Suediei, Hacken, KI Klaksvik s-a impus si in prima mansa din turul 3 preliminar, in fata norvegienilor de la Molde, scor 2-1, dupa ce oaspetii au deschis scorul. Arni Fredriksberg a reusi o dubla (64, 86), dupa ce Eikrem marcase pentru campioana Norvegiei. Klaksvikar Itrottarfelag si-a asigurat prezenta in grupele ... citeste toata stirea