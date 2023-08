Dupa ce Avantul Pielesti a fost eliminata din actuala editie a Cupei Romaniei, in finala fazei regionale, de SCM Rm. Valcea, a doua echipa doljeana intrata in competitie, ACSO Filiasi, a fost iesit prematur din cursa. Performera de acum doi ani a Cupei, cand a ajuns in sferturile de finala, Filiasiul a cedat anul acesta de la debut, in turul 2 al fazei nationale, pierzand la Severin, scor 2-1, contra echipei Viitorul Simian. ... citeste toata stirea