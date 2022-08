Filiasiul, eliminata prematur din Cupa Romaniei

Surpriza editiei precedente a Cupei Romaniei, cand a ajuns in sferturile de finala, ACSO Filiasi, a fost eliminata inca din faza a doua a competitiei anul acesta, dupa ce a pierdut cu 3-2 meciul din deplasare cu Petrolul Potcoava, scor 3-2. Pentru gazde, Magraon a reusit o tripla, in timp ce formatia lui Victor Naicu a punctat prin Calu (penalti) si Manolache.Rezultatele inregistrate marti, in Cupa Romaniei: CSM Satu Mare - Sportul Simleu ... citeste toata stirea