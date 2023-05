In turul semifinalelor barajului de promovare in Liga a II-a, ACSO Filiasi a remizat, scor 2-2, cu CSM Resita, pe stadionul "Orasenesc". Gazdele aveau 2-0 dupa 13 minute, goluri marcate de ghanzul Moses Baidoo, dar resitenii aveau sa egaleze pana la pauza, prin Draghiceanu si Velcota. Desi nu s-a mai marcat in repriza secunda, Filiasiul a suferit o mare pierdere pentru meciul retur, Moses Baidoo fiind eliminat in minutul 80, pentru doua galbene primite foarte usor. Sambata, de la ora 17.30, se ... citeste toata stirea