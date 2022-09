Anuntul retragerii elvetianului Roger Federer (41 ani) dupa Laver Cup de la Londra (23-25 septembrie), in urma celor 3 operatii in 5 ani, la genunchi este viu comentata. Dupa 24 de ani de cariera si memorabile partide cu Novak Djokovic si Rafael Nadal, detinatorul a 20 de titluri de Grand Slem, membru al "Big 3" si-a anuntat retragerea. Va fi bine primit in clubul celor retrasi, dupa cum a anuntat Serena Williams, dupa ... citeste toata stirea