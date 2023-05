Bayern Munchen a castigat pentru a 11-a oara la rand titlul in Bundesliga, invingand in ultima etapa, in deplasare, pe FC Koln, cu 2-1, in timp ce Borussia Dortmund, lider inaintea ultimei runde, cu doua puncte avans, a facut doar un egal pe teren propriu, cu Mainz, scor 2-2. Suspansul s-a pastrat pana la ultima secunda a campionatului, Dortmund pierzand titlul la golaveraj, dupa ce a ratat si un penalty, in prima repriza. ... citeste toata stirea