Finala Conference League, Feyenoord - AS Roma

Finala Conference League se disputa astazi, la Tirana, de la ora 22.00, intre AS Roma si Feyenoord, cu Istvan Kovacs la centru. Este primul roman care conduce o finala de cupa europeana, dupa Ion Craciunescu, in 1995, care a arbitrat finala Champions League, intre Ajax si Juventus. Istvan Kovacs va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene.AS Roma are sansa de a cuceri primul sau trofeu european din istorie, dupa ce a pierdut finala Cupei Campionilor Europeni in 1984, contra ... citeste toata stirea