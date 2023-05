Sepsi OSK si Universitatea Cluj joaca astazi, de la ora 20.30, la Sibiu, finala Cupei Romaniei, care va fi condusa de unul dintre cei mai slabi arbitri din tara, Catalin Popa din Pitesti. Sepsi OSK este detinatoarea trofeului si este la a treia finala in ultimii patru ani. Este a sasea finala din istorie pentru "sepcile rosii", care au pierdut de 5 ori in ultimul act: in 2015, cu FCSB, scor 0-3, in 1949, sub numele de CSU Cluj, contra lui CCA, scor 1-2, in 1942, sub numele de ... citeste toata stirea