FRF a anuntat ca finala de anul acesta a Cupei Romaniei, prima in noul format al competitiei, se va disputa pe stadionul Municipal din Sibiu, pe 24 mai. Arena are o capacitate de 12.363 de locuri si a fost modernizata recent. Finalistele Cupei Romaniei se vor stabili in urma semifinalelor din aceasta saptamana: Sepsi OSK - CFR Cluj (miercuri, ora 19) si U Cluj - UTA Arad (joi, ora 19).Sibiul organizeaza in premiera o finala a Cupei Romaniei. Craiova inca nu a avut aceasta onoare, desi ... citeste toata stirea