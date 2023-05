In seara aceasta, de la ora 22 (in direct la ProArena), pe arena "Puskas" din Budapesta, se disputa ultimul act al UEFA Europa League, intre FC Sevilla si AS Roma. Daca formatia andaluza este specialista competitiei, detinand recordul de trofee - 6, toate dupa 2006, AS Roma se afla la a doua finala europeana consecutiva, dupa ce si-a adjudecat anul trecut Conference League. In palmaresul formatiei din capitala Italiei se mai afla un trofeu europan, Cupa Oraselor Targuri din 1961. Ultima finala ... citeste toata stirea