Finala nordica si la Eurohandbal 2024

Norvegiei - Danemarca este finala Campionatului European de handbal feminin din Austria, Ungaria si Elvetia. Cele doua superputeri handbalistice se vor duela duminica, la Viena, intr-o reeditare a ultimului act al editiei precedente, din 2022, castigat de Norvegia cu 27-25. Norvegiencele s-a impus si in duelul direct de la actuala editie, in grupa principala, scor 27-24.In prima semifinala de la Eurohandbal 2024, la Viena, Norvegia s-a impus fara probleme in fata uneia dintre