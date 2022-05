Finala UCL, Liverpool - Real Madrid, in seara aceasta

Liverpool si Real Madrid se confrunta in seara aceasta, de la ora 22, in finala Ligii Campionilor, pe Stade de France. Va fi al noualea duel intre cei doi colosi in aceasta competitie, campioana Spaniei avand patru victorii, iar "cormoranii" trei. Precedenta confruntare a fost in sferturile de finala ale editiei 2020-21, cand Real s-a calificat, dupa 3-1 la Madrid si 0-0 in retur. Este pentru a treia oara cand cele doua echipe se infrunta in finala: Liverpool a castigat Cupa Campionilor in 1981 ... citeste toata stirea