AS Roma si FC Sevilla vor disputa finala Europa League, pe 31 mai, pe Puskas Arena, din Budapesta. Trupa lui Mourinho este la a doua finala europeana consecutiva, dupa ce si-a adjudecat Conference League, anul trecut. Iar portughezul poate cuceri al 5-lea trofeu european din cariera. Giallorossi au remizat, 0-0, in returul semifinalei cu Leverkusen, dupa ce castigasera acasa cu 1-0. Detinatoarea recordului de trofee Europa League, FC Sevilla, are ocazia de a si-l trece in cont pe al saptelea.