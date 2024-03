Finalistele barajelor pentru Euro 2024

Castigatoarea meciului dintre Ucraina si Islanda va completa grupa Romaniei la EURO 2024. In semifinale, Ucraina a revenit spectaculos in deplasare, la Zenica, in fata Bosniei-Hertegovina, gratiei inspiratiei antrenorului Rebrov, care l-a trimis pe teren pe atacantul Valenciei, Iaremciuk, acesta reusind golul egalizator si assist-ul pentru cel al victoriei. Desi oaspete pe hartie, Islanda are norocul de a juca ambele baraje pe teren neutru, intalnind nationale din tari aflate in razboi. ... citește toată știrea