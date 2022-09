Florescu: "Am ales Craiova pentru ca este un club mare"

Ultimul jucator achizitionat de Universitatea Craiova, mijlocasul Eduard Florescu, considera ca este un pas imens in cariera sa transferul de la FC Botosani la echipa din Banie si spera sa debuteze cat mai curand in tricoul alb-albastru. Dupa ce a fost lasat pe banca de antrenorul Mirel Radoi, la derby-ul din week-end-ul trecut, din Gruia, pierdut cu 2-0 de Universitatea Craiova in fata campioanei, CFR Cluj. Florescu ar putea bifa primele minute pentru Stiinta intr-un alt derby, cu FCSB. ... citeste toata stirea