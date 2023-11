Echipa braziliana Fluminense a castigat Copa Libertadores, invingand in finala de pe Maracana, formatia argentiniana Boca Juniors cu 2-1, dupa prelungiri. Argentinianul German Cano (35 de ani), de la Fluminense, a deschis scorul in minutul 36, acesta fiind al treisprezecelea sau gol in aceasta Copa Libertadores. Fundasul dreapta peruvian Luis Advincula a egalat in minutul 73 pentru Boca, iar John Kennedy, intrat pe teren in minutul 80, a adus succesul in prelungiri pentru "Flu".Fluminense ... citeste toata stirea