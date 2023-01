Fostul "Balon de Aur", Rivaldo, prezent la meciul Stiintei cu Hermannstadt

Partida Universitatii Craiova contra celor de la Hermannstadt, din etapa a 23-a a Superligii este prima pe teren propriu in 2023 pentru alb-albastri si totodata cea dintai cu Eugen Neagoe pe banca tehnica. Meciul, programat sambata, de la ora 20.00, a devenit insa unul special abia o data cu anuntarea prezentei lui Rivaldo in tribunele stadionului "Ion Oblemenco". Fostul "Balon de Aur", campion mondial cu Selecao in 2002, pe numele sau complet Vitor Borba Ferreira Rivaldo, vine sa-si vada in ... citeste toata stirea