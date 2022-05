Fotbal: Moartea unei legende a fotbalului din Balcani

Ivica Osim (81 ani), unul dintre marile nume ale fotbalului ex-iugoslav a decedat duminica la Graz. Nascut la Sarajevo in 1941, Ivica Osim si-a facut debutul la clubul Zeleznicar, ca mijlocas ofensiv in sezonul 1959-1960, unde a jucat 250 de partide oficiale inscriind 75 de goluri. In 1970 a plecat in Franta unde a evoluat la Strasbourg, Sedan si Valenciennes. A fost ultimul antrenor al Iugoslaviei, reprezentativa pe care a condus-o la CM din 1990 unde a fost eliminata de Argentina dupa ... citeste toata stirea