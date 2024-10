Fotbalistul grec George Baldock, gasit mort

Tragedie pentru Panathinaikos Atena si fotbalul elen: fotbalistul George Baldock a fost gasit mort, miercuri seara, in piscina casei sale din Glyfada. Jucatorul de 31 de ani nu a raspuns la apelurile sotiei sale, care se afla in Anglia, iar aceasta, ingrijorata, l-a anuntat pe proprietarul vilei in care locuia Baldock, acesta descoperind cadavrul si a anuntat politia, care acum face cercetari pentru a descoperi ce s-a intamplat.George Baldock s-a nascut in Buckingham, Anglia, in 1993, dar ... citește toată știrea