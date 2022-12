Campioana mondiala en-titre, Franta, va avea ocazia sa-si apere trofeul, in finala Mondialului din Qatar, contra Argentinei, duminica, de la ora 17. In a doua semifinala, Franta s-a impus cu 2-0 in fata Marocului, prin golurile marcate de fundasul stanga de la AC Milan, Theo Hernandez (5), si atacantul lui Frankfurt, Randal Kolo Muani (79).Franta are 2 titluri mondiale, in 1998 si 2018, si va juca a treia finala din ... citeste toata stirea