Franta, in sferturi la Euro 2024

Franta s-a calificat in sferturi la Euro 2024 in stilul pe care i l-a impregnat Deschamps in ultimul deceniu. Jucand precaut, desi poseda nu doar una, ci vreo 4 echipe cu care poate face spectacol si castiga un turneu final, Franta a invins Belgia cu un autogol al lui Vertonghen, in minutul 85. Belgia a fost si victima selectionerului Tedesco, fricos si neinspirat, care i-a tinut pe banca pe Trossard si Tielemans, iar Lukebakio a intrat abia pe final. Cu acelasi scor i-au batut francezii pe ... citește toată știrea