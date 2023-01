Stade Rennais s-a impus (1-0) aseara, in fata lui PSG, pe Roazhon Parc (27.566 spectatori) gratie golului realizat de Hamari Traore (min. 65) si echipa pariziana mai are acum doar un avans de 3 puncte in fata lui Lens. Kylian Mbappe, intrat in teren in min. 55 in locul lui ... citeste toata stirea