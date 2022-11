Franta lui Mbappe e deja in optimi

Campioana mondiala en-titre, Franta, a obtinut a doua victorie in grupele Mondialului din Qatar si s-a calificat deja in optimi. Dupa ce pierdusera ambele confruntari cu Danemarca din Liga Natiunilor, "cocosii" s-au impus prin dubla lui Mbappe, la care a ripostat stoperul Barcelonei, Christensen, in repriza secunda, una dintre cele mai spectaculoase de la acest turneu final. In grupa D, Franta are 6 puncte, urmata de Australia, cu 3 puncte, Danemarca si Tunisia avand 1 punct. In ultima runda ... citeste toata stirea