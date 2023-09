Selectionata Frantei a invins Noua Zeelanda, scor 27-13 (9-8), pe Stade de France, in meciul de deschidere al Mondialului de rugby, aflat la a zecea editie. Este al doilea succes consecutiv al "cocosilor" in fata All Blacks, dupa cel din 2021 si primul esec pentru selectionata din emisfera sudica in grupe la Mondiale. Partida a fost una spectaculoasa, fiecare echipa reusind doua eseuri, savurate de cei 80.000 de spectatori. Noua Zeelanda a cucerit trofeul de 3 ori, ultima data in 2015, in timp ... citeste toata stirea