Franta a obtinut cea mai categorica victorie din istoria preliminariilor Euro, 14-0 cu Gibraltarul, la Nice. Recordul era detinut de Germania, care invinsese San Marino cu 13-0, in 2006. Totodata, "cocosii" si-au depasit propria performanta in ceea ce priveste diferenta de goluri, precedenta fiind un 10-0 cu Azerbaidjan in 1995. Noua jucatori diferiti au punctat pentru Franta, iar mijlocasul Zaire Emery, la debutul in nationala, la 17 ani si 255 de zile, a devenit cel mai tanar marcator din ... citeste toata stirea