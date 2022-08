Fundasul Bogdan Mitrea a semnat cu Stiinta

Universitatea Craiova l-a transferat pe fundasul central Bogdan Mitrea, care peste o luna va implini 35 de ani. Pentru veteranul stoper, Stiinta a platit lui Sepsi OSK suma de 250.000 de euro, reprezentand clauza de reziliere a contractului. In Banie, Mitrea va incasa un salariu de 160.000 de euro pe an, el semnand o intelegere pe doua sezoane. Bogdan Mitrea ar putea debuta chiar in meciul din seara aceasta, de la ora 21.00, de la Severin, contra lui FC Botosani, in etapa a 7-a a Superligii. ... citeste toata stirea