Galca a explicat strategia pentru a castiga la Galati

In etapa a 12-a a Superligii, Universitatea Craiova intalneste, sambata, de la ora 21.30, in deplasare, singura echipa neinvinsa din campionat, Otelul Galati, meci arbitrat de Istvan Kovacs. Costel Galca nu va putea conta la Galati pe Luis Paradela, Anzor Mekvabishvili si Elvir Koljic, accidentati."Cunoastem Otelul Galati, echipa cu intenstitate, care in toate meciurile au fost cel putin la nivelul adversarilor si si-a impus jocul, au fost aproape sa castige si in Giulesti. Castiga mult pe ... citește toată știrea