Galca: "Cu CFR vreau atitudine, concentrare si sa finalizam actiunile"

Universitatea Craiova intalneste CFR Cluj, joi, de la ora 21.45, in etapa a 6-a a play-off-ului, iar antrenorul Stiintei, Costel Galca, se asteapta la un duel dificil, prin prisma valorii adversarului, dar din cauza absentelor din lotul sau, Maldonado, Koljic, Mitrita si Screciu fiind accidentati."Ne asteapta un meci foarte greu, din punct de vedere al lotului pe care il are CFR, un lot cu experienta, cu calitate. Trebuie sa stim sa gestionam fiecare moment, sa fim perfecti in aparare, sa ... citește toată știrea