Galca: "Daca vom marca repede in Giulesti, va fi un meci mai usor"

In etapa a 7-a a play-off-ului, Rapid Bucuresti si Universitatea Craiova se intalnesc in Giulesti, luni, de la ora 20.30. Cinci puncte le despart in clasament pe cele doua formatii, oltenii fiind pe locul 2, cu 34 de puncte, iar giulestenii ocupa pozitia a 5-a, cu 29 de puncte. Antrenorul oltenilor, Costel Galca, a prefatat astfel duelul din Giulesti:"Stim ca Rapid e o echipa complicata si un stadion complicat, cu suporteri infocati, trebuie sa gestionam bine momentele meciului in favoarea ... citește toată știrea