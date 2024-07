Galca: "In prima repriza am jucat foarte slab"

Dupa remiza cu care a inceput Stiinta campionatul, 0-0 la Sibiu, antrenorul Costel Galca s-a aratat dezamagit de prestatia din prima repriza si de faptul ca nu s-a marcat din ocaziile aparute in partea a doua. "Costelino" a confirmat ca trecerea pe banca a lui Mitrita a fost decizia sa si nu a fost vorba de o hotarare a clubului ca protest la regula U21 si a precizat ca se asteapta ca jucatorii sa-si arate personalitatea pe teren, nu in vestiar, acolo unde el este liderul."In prima repriza am ... citește toată știrea