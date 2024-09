Galca: "In prima repriza nu am existat"

Dupa remiza din deplasare cu "U" Cluj, scor 1-1, Universitatea Craiova a ajuns la 4 meciuri fara victorie, iar antrenorul Costel Galca invoca forma oscilanta a jucatorilor, admitand ca in prima repriza la Cluj echipa nu a avut reactie, desi jucatorii pareau motivati in toata saptamana dinaintea partidei cu liderul."Am spus inainte ca-mi doream sa luam cele trei puncte, baietii au fost montati toata saptamana, dar in prima repriza nu prea am existat. In a doua repriza am avut ceva ocazii, am ... citește toată știrea