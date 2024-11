Galca, multumit de pragmatismul, unitatea si atitudinea echipei

Dupa victoria cu 2-1 de la Arad, Universitatea Craiova a urcat pe locul 2 in clasament, la 2 puncte de liderul "U" Cluj. Antrenorul Costel Galca si-a recapatat linistea o data cu acest succes si este multumit de pragmatismul din repriza secunda al echipei, subliniind si unitatea si atitudinea grupului."Presiune exista tot timpul, trebuie sa stii sa o gestionezi si un lucru bun sunt rezultatele pozitive. E importanta aceasta victorie pentru noi. La pauza eram condusi, am facut schimbari. Am ... citește toată știrea