Galca: "Ne pregatim cu gandul de a castiga titlul si Cupa Romaniei"

Scapat de demitere in iarna aceasta, datorita clauzei de reziliere de 500.000 de euro, Costel Galca ramane antrenorul Universitatii Craiova, incepand stagiul de pregatire de iarna, care se va desfasura in Banie, la cantonamentul din Lunca Jiului, precum si la stadionul de atletism de langa "Ion Oblemenco". Stiinta si-a stabilit si un amical, cu Otelul Galati, pe 11 ianuarie, la Bucuresti.Costel Galca a declarat ca Stiinta doreste eventul, pe care el il are in palmares ca antrenor cu FCSB, in