Galca, nesatisfacut de cum a decurs stagiul din Austria

Universitatea Craiova si-a incheiat stagiul de pregatire de doua saptamani in Austria, in care a disputat si patru meciuri amicale, soldate cu trei infrangeri si un succes. Oltenii au pierdut cu Pafos (Cipru, locul 5), scor 1-2, cu Ludogorets Razgrad (campioana Bulgariei), scor 1-4, si cu St. Gallen (Elvetia, locul 4), scor 1-2, si a invins cu 1-0 Legia Varsovia (Polonia, locul 3). Elvir Koljic (2), Alex Mitrita si Mihai Capatana au marcat golurile echipei craiovene in aceste partide de