Galca promite ca Stiinta va arata "mult mai bine" cu Dinamo, decat in amicale

La capatul primei saptamani de pregatire desfasurata acasa, la complexul "Ilie Balaci" din Lunca Jiului, Universitatea Craiova s-a deplasat la Buftea pentru a sustine doua meciuri de verificare, bilantul fiind: un esec, 1-2 cu Otelul Galati, si o victorie, 1-0 cu Poli Iasi. Jocul echipei din Banie a suferit in aceste partide amicale, iar antrenorul Costel Galca pune acest lucru pe seama oboselii resimtite in urma antrenamentelor intense si pe faptul ca unii dintre jucatori nu sunt in forma.