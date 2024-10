Galca si Cicaldau au prefatat in tandem meciul cu FC Botosani

In etapa a 13-a a Superligii, Universitatea Craiova joaca pe teren propriu cu FC Botosani, duminica, de la ora 16.00, pe arena "Ion Oblemenco". Costel Galca il va folosi in acest meci si pe Alexandru Cicaldau, la mai mult de o luna de la revenirea acestuia in Banie. Denil Maldonado s-a alaturat si el lotului, dupa ce a intarziat la revenirea de la nationala Hondurasului si se incearca recuperarea lui Elvir Koljic, singura absenta certa pentru meciul cu FC Botosani fiind Anzor Mekvabishvili. ... citește toată știrea