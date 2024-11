Galca spera ca Stiinta sa castige in premiera dupa pauza de nationale

Dupa ce si-a adunat internationalii de prin toate zarile, Universitatea Craiova se antreneaza in acest week-end in efectiv complet pentru partida cu UTA, din etapa a 17-a, programata luni, de la ora 20.30, la Arad. Antrenorul Costel Galca este bucuros ca are tot lotul apt pentru prima data in acest sezon si spera sa sparga gheata in privinta partidelor jucate dupa intreruperile prilejuite de meciurile echipelor nationale, de fiecare data pana acum Universitatea Craiova inregistrand rezultate ... citește toată știrea