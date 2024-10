Galca spune ca vom vedea fotbal de calitate la Craiova "in anul urmator"

Venit de o jumatate de an la Universitatea Craiova, Costel Galca spune ca nu a avut timp destul sa imprime echipei un joc de calitate si ca abia "in anul urmator" echipa va arata "mult mai bine". Galca le intelege nemultumirea fanilor, care i-au huiduit pe jucatori la finalul partidei cu Botosani, spunand ca e normal ca suporterii sa fie nemultumiti cand echipa lor nu se impune acasa cu ultima clasata.In etapa a 14-a a Superligii, Universitatea Craiova joaca in deplasare cu Farul, luni, de la ... citește toată știrea