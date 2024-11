Galca: "Trebuie sa inscriem cat mai multe goluri cu Hermannstadt"

Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 18.15, pe stadionul "Ion Oblemenco", pe Hermannstadt, in etapa a 16-a a campionatului, prima din returul Superligii. Antrenorul Stiintei, Costel Galca, a declarat ca formatia sa trebuie sa isi impuna jocul si sa inscrie cat mai multe goluri."Trebuie sa ne agatam de ultimul meci, de atitudinea pe care am avut-o atunci, de curajul pe care l-am avut cu un om mai putin. Atunci am demonstrat ca putem mult mai mult. Si eu cred ca puteam chiar sa ... citește toată știrea