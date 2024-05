Galca: "Un egal la Farul ne asigura locul 3, dar ne gandim la locul 2"

In penultima etapa a play-off-ului, Farul Constanta si Universitatea Craiova se intalnesc la Ovidiu, luni, de la ora 20.30. Oltenii au nevoie de o remiza in acest joc pentru a-si asigura locul 3 si prezenta in barajul pentru Conference League, dar antrenorul Costel Galca le cere elevilor sai sa se gandeasca la victorie, pentru a ramane in cursa pentru locul secund."Ne asteapta un meci foarte greu, Farul este o echipa care ataca foarte bine, are idei clare de joc, se asociaza foarte bine, au ... citește toată știrea