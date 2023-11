Suporterii Universitatii Craiova lasa deoparte orice forma de protest fata de situatia din club si se mobilizeaza pentru derby-ul local cu echipa familiei Mititelu. Sambata, de la ora 21.15, pe "Ion Oblemenco", Stiinta intalneste fcu, in ultima etapa a turului Superligii, iar galeria din Peluza Nord a anuntat deja ca adunarea are loc in Centrul Vechi, incepand cu ora 18.30, in zona terasei Taboo."Sambata lasam deoparte orice nemultumiri si ne vedem pe stadion contra inamicilor numarul unu ai ... citeste toata stirea