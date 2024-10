Galeriile din Romania nu-si vor mai sustine echipele

Protestul galeriilor din Romania, "Liber sa fiu ultra'", inceput in primavara acestui an, intra intr-o noua faza. Intrucat solicitarile ultrasilor nu au avut niciun raspuns, galeriile din toata tara au decis sa recurga la cea mai dureroasa forma de protest pentru ele, dar pe care o considera necesara in acest moment: aceea de a parasi peluzele si de a nu-si mai incuraja echipele!Suporterii spera ca prin aceasta forma de protest sa aiba loc acea schimbare de atitudine la adresa lor, dar in ... citește toată știrea