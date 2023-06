Suprafata de joc de pe stadionul "Ion Oblemenco" a fost indepartata deja, pentru ca a demarat deja procesul de amanajare a arenei in perspectiva festivalului de muzica Intencity 2023, care va avea loc in perioada 30 iunie-2 iulie. Gazonul se afla intr-o stare aproape impecabila, asa ca Primaria Craiova a decis amplasarea lui in Parcul Pedagogic."Am inceput mutarea gazonului de pe stadion in Parcul Pedagogic. Avand in vedere faptul ca acesta urma sa fie stricat de podeaua de protectie pentru ... citeste toata stirea