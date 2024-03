Georgia, Ucraina si Polonia s-au calificat la Euro 2024

Georgia, Ucraina si Polonia sunt echipele calificate la Euro 2024 in urma disputarii barajelor. Echipa nationala a Georgiei, antrenata de fostul international francez, Willy Sagnol, s-a calificat in premiera la un turneu final, dupa ce a invins Grecia, la Tbilisi, dupa lovituri de departajare, scor 4-2. In 120 de minute n-am avut parte nici macar de ocazii clare de gol, asa ca s-a trecut la penalty-uri, unde vedeta gruzinilor, Kvaratshelia, nu a executat. Portarul Valenciei, Mamardashvili, a ... citește toată știrea