Germania: Jurgen Klopp si-a vandut principiile, semnand pentru Red Bull

Decizia lui Jurgen Klopp de a deveni director general de fotbal, al Red Bull, de la 1 ianuarie 2025, este vehement contestata in Germania. Fostul antrenor carismatic al Mainz, Dortmund si Liverpool a reusit sa starneasca o furie imensa. Incat Der Spiegel a scris: "El care se prezentase ca "The Normal One" la Liverpool, spre deosebire de "The Special One" (Jose Mourinho), castigand simpatia suporterilor, acum s-a lasat sedus de bani". Stirea a provocat disconfort in randul fanilor care il acuza