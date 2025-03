Gica Hagi, decorat cu "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler

Dupa ce nu a reusit calificarea in play-off cu Farul, Gheorghe Hagi se consoleaza cu faptul ca va fi decorat cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, cea mai inalta distinctie a statului roman. Presedintele interimar al Romaniei, Ilie Bolojan, a semnat decretul de decorare a "Regelui", in semn de recunoastere si apreciere pentru intreaga sa cariera sportiva, precum si pentru implicarea activa in popularizarea fotbalului in randul tinerelor generatii. Ceremonia de decorare ... citește toată știrea