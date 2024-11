Gol Paradela, assist Zajkov, la echipele nationale

Jucatorul Universitatii Craiova, Luis Paradela, a fost capitan si a marcat un gol pentru nationala Cubei, la meciul pierdut cu 2-1 in deplasare cu St. Kitts and Nevis, din preliminariile Gold Cup. In prima mansa a dublei dispute, la Basseterre, cei din Saint Kitts and Nevis au deschis scorul in minutul 8, dar Luis Paradela, folosit pe postul de inter, a reusit egaleze in minutul 40, dupa o patrundere in careu si un sut imparabil. "Sugar Boyz" reusind sa castige cu 2-1 dupa un gol marcat in ... citește toată știrea