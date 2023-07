Mexicul s-a impus in final Gold Cup, turneu care reuneste cele mai bune chipe din tarile CONCACAF (America de Nord, Centrala si Caraibe) in fata reprezentantei statului Panama. Unicul gol al partidei, disputate pe SoFi Stadium din Los Angeles, in fata a 73.000 de spectatori, a fost realizat de atacantul ... citeste toata stirea